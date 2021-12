Covid: Fauci, nuovi casi aumenteranno in Usa, bene Trump

(ANSA) - NEW YORK, 26 DIC - "La scorsa settimana ci sono stati in media 150.000 nuovi casi di Covid al giorno negli Stati Uniti ma il numero salirà di molto". Lo afferma Anthony Fauci, il super esperto americano in malattie infettive e consigliere di Joe Biden per il Covid in un'intervista a Abc.

Fauci si augura che l'ex presidente Donald Trump continui a incoraggiare le vaccinazioni come ha fatto di recente. "E' sicuro. Chi lo fa non muore. Coloro che si ammalano gravemente e finiscono in ospedale sono i non vaccinati. Ma è una loro scelta. Chi si vaccina è protetto", aveva detto il tycoon nei giorni scorsi. (ANSA).