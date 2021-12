Covid: oltre 2mila voli cancellati oggi nel mondo

(ANSA) - NEW YORK, 24 DIC - Sono oltre 2mila i voli cancellati oggi in tutto il mondo a seguito dell'emergenza Covid, un quarto dei quali negli Stati Uniti. Secondo i dati del sito Flightaware, le cancellazioni confermate finora sono 2.116, di cui 499 legate ai viaggi negli Usa. Ieri, secondo lo stesso sito specializzato, i voli annullati erano stati 2.231.

Tra le cause principali, hanno riferito diverse compagnie aeree, ci sono i contagi registrati tra membri degli equipaggi di volo. "Il picco dei casi di Omicron nel Paese questa settimana ha avuto un impatto diretto sui nostri equipaggi e sulle persone che gestiscono le nostre operazioni", ha spiegato la United Airlines, che oggi ha annullato 170 voli. (ANSA).