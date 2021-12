Usa: conferita Medaglia onore a primo soldato nero dal Vietnam

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Il presidente degli Usa Joe Biden ha conferito la Medaglia d'onore, il più alto riconoscimento militare della nazione, a tre soldati, incluso il primo militare nero a ricevere la decorazione dalla guerra del Vietnam. Lo riferisce la Bbc online.

Il sergente dell'esercito Alwyn Cashe, 35 anni, è morto per le ustioni subite durante il salvataggio di alcuni soldati da un veicolo blindato in fiamme in Iraq. Il riconoscimento è stato assegnato anche ad altre due militari a cui è stato attribuito il merito di aver salvato vite umane.

Cashe è morto nel 2005 dopo che una bomba sul ciglio della strada è esplosa al passaggio del suo veicolo, incendiando il serbatoio del carburante. Dopo che lui e un altro soldato hanno spento le fiamme che avevano avvolto l'autista portandolo in salvo, la sua uniforme, che era intrisa di benzina, ha preso fuoco. Con ustioni di secondo e terzo grado che coprivano quasi il 75% del suo corpo, ha comunque tratto in salvo altri sei soldati e e un interprete iracheno dal veicolo, il tutto sotto il fuoco nemico. Il solato è deceduto per le gravi ferite riportate circa tre settimane dopo l'attacco. (ANSA).