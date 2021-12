Usa:arriva il primo Nft di Melania Trump,in vendita a Natale

(ANSA) - NEW YORK, 16 DIC - Melania Trump si lancia nei non-fungible token. Durante le feste la ex First Lady metterà in vendita un acquerello che riflette gli "occhi blu cobalto" di Melania Trump, "offrendo al collezionista un amuleto a cui ispirarsi", è spiegato in una nota. L'ex First Lady userà il protocollo blockchain Solana e accetterà come pagamento sia la criptovaluta SOL sia le carte di credito tramite MoonPay.

