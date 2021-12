Haiti: esplosione autobotte, saliti a 75 i morti

(ANSA) - PORT AU PRINCE, 15 DIC - Si è ulteriormente aggravato a 75 morti e almeno 45 ustionati il bilancio dell'esplosione, lunedì notte, di un'autobotte che trasportava benzina a Cap Haitien, la seconda città per importanza di Haiti.

Le autorità locali, riferisce oggi il portale Haiti Libre, hanno precisato che ai 60 morti sul luogo dell'esplosione, si sono aggiunti 15 decessi negli ospedali. Resta ancora una incognita se nella ventina di case avvolte dalle fiamme si trovino cadaveri carbonizzati.

Da parte sua il direttore generale del ministero della Salute haitiano, Lauré Adrien, ha reso noto che 21 degli ustionati più gravi sono stati trasferiti in elicottero negli ospedali di Port-au-Prince (gestito da Medici senza Frontiere), Mirebalais e Hinche, mentre a Cap Haitien è stato allestito un ospedale da campo per il ricovero di feriti che si trovavano in diversi ospedali dipartimentali, tra cui il Justinien, quello della Convention Baptiste d'Haiti, e il Sacré Cœur de Milot. (ANSA).