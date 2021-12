Giudice, Congresso può ottenere dichiarazioni fisco Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 15 DIC - Nuova debacle legale per Donald Trump: un giudice federale ha respinto la sua richiesta di impedire ai deputati dem di ottenere le sue dichiarazioni fiscali, affermando che l'ex presidente è "giuridicamente in errore" e che il Congresso merita "grande deferenza" nelle sue inchieste. Il magistrato, Trevor McFadden, ha sospeso l'effetto della sentenza per 14 giorni, per consentire al tycoon di fare appello. (ANSA).