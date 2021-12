Usa: accordo da 380 mln per 500 ginnaste vittime di Nassar

Oltre 500 ginnaste abusate sessualmente da Lawrence Nassar, l'ex medico della nazionale Usa, hanno patteggiato un accordo da 380 milioni di dollari di risarcimento con la federazione americana della disciplina e i comitati olimpico e paralimpico statunitensi, chiudendo l'ultimo capitolo di uno dei più grandi scandali di molestie nella storia dello sport e in generale. Lo scrive il New York Times.

L'intesa è stata annunciata durante la procedura per bancarotta della Usa Gymnastic davanti ad un tribunale dell'Indiana. I fondi risarciranno anche le campionesse olimpiche Simone Biles, McKayla Maroney e Aly Raisman.

Le vittime hanno subito ansia, depressione e disordini da stress post traumatico, mentre alcune di loro hanno tentato il suicidio per gli abusi di Nassar, perpetrati sotto pretesto di trattamenti medici. (ANSA).