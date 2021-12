Governatore, il Kentucky teme oltre 100 morti per tornado

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Il solo stato americano del Kentucky avrà con ogni probabilità oltre 100 morti per il devastante passaggio di tornado la notte fra sabato e venerdì scorso: questo il timore espresso dal governatore dello stato, Andy Beshear, citato dalla Bbc. "Nulla che si trovasse sulla linea diretta del passaggio (del tornado) sabato scorso è rimasto in piedi", ha detto. Beshear, aggiungendo di sperare ancora in un miracolo, ma che con il passare del tempo si fanno sempre più remote le possibilità di trovare sopravvissuti sotto le macerie.

I morti finora accertati in Kentucky sono 80, ai quali c'è da aggiungere altri 14 in altri stati. (ANSA).