Usa: via dedicata a Jamal Khashoggi di fronte ambasciata saudita

(ANSA) - WASHINGTON, 09 DIC - La via di fronte all'ambasciata dell'Arabia Saudita in Usa sarà intitolata 'Jamal Khashoggi Way' dopo che il consiglio comunale di Washington ha approvato all'unanimità di dedicarla al giornalista saudita dissidente del Washington Post ucciso e fatto a pezzi nel consolato di Riad a Istanbul nel 2018 da una squadra di agenti del Regno.

La via, lunga 213 metri, va dalla sede diplomatica al complesso del Watergate. "Attraverso il giornalismo, Jamal Khashoggi è stato un fiero sostenitore della democrazia, dei diritti umani e della legalità", si legge nel provvedimento della capitale Usa. "Designando la strada di fronte all'ambasciata dell'Arabia Saudita col nome di Jamal Khashoggi, il District of Columbia creerà un memoriale in suo onore che non può essere coperto o cancellato", spiega il testo. (ANSA).