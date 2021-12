Usa: HarperCollins non pubblicherà libro Chris Cuomo

(ANSA) - NEW YORK, 08 DIC - Dopo essere stato licenziato dalla Cnn, Chris Cuomo perde anche il contratto per la pubblicazione del suo nuovo libro. La Custom House, un'affiliata della HarperCollins Publishers, ha infatti fatto sapere che 'Deep Denial' non sarà pubblicato come previsto per l'autunno del 2022. Il libro è stato descritto come "un'analisi provocatoria delle dure verità che la pandemia e gli anni di Trump hanno rivelato dell'America".

Nel frattempo Jeff Zucker, numero uno della Cnn, ha detto che Cuomo, fino a qualche giorno fa suo anchor di punta, non riceverà alcuna liquidazione dopo il suo licenziamento. Il network ha deciso di licenziare Cuomo dopo la diffusione di nuove carte processuali nell'indagine che riguarda il fratello ed ex governatore di Ny Andrew Cuomo, da cui era emerso un ruolo attivo del conduttore per aiutarlo nella gestione della strategia comunicativa. Carte a cui si è aggiunta anche l'accusa di molestie da parte di una ex collega più giovane di un altro network. (ANSA).