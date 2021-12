Sparatoria in liceo Usa, genitori si dichiarano non colpevoli

(ANSA) - WASHINGTON, 04 DIC - James e Jennifer Crumbley, i genitori del quindicenne incriminato per la sparatoria all'Oxford High School di Detroit, si sono dichiarati non colpevoli dell'accusa di omicidio colposo dei quattro studenti uccisi dal figlio con la pistola del padre. La coppia e' stata arrestata dopo la fuga in un edificio commerciale della citta'.

Il giudice ha fissato una cauzione di 500 mila dollari a testa per la liberta'. (ANSA).