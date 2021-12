Yemen: inviato Usa, idea soluzione immediata non è realistica

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "L'idea che ci potesse essere una soluzione immediata nel conflitto in Yemen non è realistica". Lo ha detto Timothy Lenderking, l'inviato Usa per lo Yemen, nel suo intervento ai Med Dialogues, organizzati a Roma da Farnesina e Ispi in corso fino a domani.

L'amministrazione Biden ritiene importante la risoluzione del conflitto perché ci sono "implicazioni per l'economia mondiale, la minaccia delle presenza di elementi di al Qaida e dell'Isis ovviamente e anche le guerre che coinvolgono le regioni interne.

Tuttavia - ha aggiunto l'inviato - la priorità resta la questione della crisi umanitaria nel Paese. Dobbiamo assicurare che gli aiuti arrivino ai civili". (ANSA).