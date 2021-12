Usa: ok Camera a norma che evita shutdown, ora va al Senato

(ANSA) - NEW YORK, 03 DIC - La Camera americana, con 221 voti a favore e 212 contrari, approva il provvedimento per evitare lo shutdown. La norma prevede il finanziamento del governo fino a febbraio. Il testo ora passa al Senato dove un gruppo di repubblicani ha minacciato di ritardarla, e quindi di superare il termine ultimo di venerdì per il via libera, per bloccare i finanziamenti per l'obbligo di vaccino e di test.

