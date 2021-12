Omicron:5 casi identificati a New York, appello a vaccinarsi

(ANSA) - NEW YORK, 03 DIC - Nello Stato di New York sono stati identificati cinque casi di Covid 19 attribuiti alla variante Omicron, di cui almeno due - uno a Brooklyn e uno nel Queens - nella città di New York. Lo hanno annunciato il governatore Kathryn Hochul e il sindaco della Grande Mela Bill de Blasio, incoraggiando i residenti a indossare la mascherina nei luoghi al chiuso e a vaccinarsi. (ANSA).