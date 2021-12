Palazzo di Vetro transennato, avvistato uomo armato

(ANSA) - WASHINGTON, 02 DIC - Il Palazzo di Vetro delle Nazioni UNite a New York è stato transennato dopo che un uomo armato è stato avvistato nella zona. Lo riportano alcuni media internazionali.

L'uomo viene descritto bianco e con i capelli grigi. La polizia è già sul posto: "Metti la pistola giù, ci sono modi migliori per far passare il tuo messaggio", avrebbe urlato un agente.

Il servizio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto a "tutto il personale e ai delegati nel quartier generale Onu di rimanere al riparo" mentre la zona è stata transennata. "Il servizio di sicurezza sta monitorando la situazione e si aggiornerà di conseguenza", hanno aggiunto in una nota. (ANSA).