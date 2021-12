Trump contro Meghan Markle, non rispetta regina e usa Harry

(ANSA) - NEW YORK, 01 DIC - Meghan Markle "manca di rispetto" alla regina Elisabetta e alla famiglia reale: "non sono un suo fan". Donald Trump torna ad attaccare la duchessa di Sussex, per la quale non ha mai nascosto la sua antipatia.

"Non sono un suo fan fin dal primo giorno. Penso che Harry venga usato e che un giorno se ne pentirà", aggiunge l'ex presidente, descrivendo la regina come una "grande donna".

