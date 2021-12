Blinken, se Putin invade l'Ucraina siamo pronti a reagire

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "Se la Russia invade l'Ucraina, noi siamo pronti ad agire". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in conferenza stampa alla ministeriale Nato a Riga, sottolineando tuttavia che per Washington e per gli alleati la via maestra per la risoluzione del conflitto resta la diplomazia. (ANSA).