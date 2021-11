Usa:a Ny torna parata Macy's ma allerta dopo strage in Wisconsin

(ANSA) - NEW YORK, 25 NOV - A New York è ufficialmente iniziato il periodo natalizio. Dopo essere saltata un anno a causa della pandemia è tornata la popolare parata di Macy's.

Carri, palloni allegorici e bande hanno sfilato di nuovo come vuole la tradizione lungo le strade della Grande Mela con un percorso che inizia dal museo di Storia Naturale nell'Upper West Side e si conclude a Herold Square, nel piazzale davanti ai grandi magazzini Macy's.

La parata si è svolta tuttavia ancora con qualche restrizione Covid, come l'obbligo del vaccino per lo staff del corteo, mentre al pubblico è stato consigliato di indossare la mascherina. Sui carri inoltre niente bambini.

Intensificate anche le misure di sicurezza dopo la strage in Wisconsin, dove un uomo alla guida di un SUV è piombato su una sfilata natalizia uccidendo sei persone e ferendone circa 40.

Oltre al numero di poliziotti raddoppiato, lungo il percorso a New York sono state installate telecamere e posizionate barriere di cemento per evitare qualsiasi accesso esterno. Il sindaco uscente Bill de Blasio ha anche assicurato che non c'è stata alcuna minaccia particolare. (ANSA).