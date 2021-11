Alla Trump Tower il cocktail dedicato all'ex presidente

(ANSA) - NEW YORK, 24 NOV - Il 45esimo presidente americano Donald Trump ora ha anche un cocktail che porta il suo nome. Nel 45 Wine & Whisky Bar della sua Trump Tower, infatti, sono in menu diversi drink a tema, ed è arrivato anche il Forty-Five (45, appunto) al prezzo di 45 dollari.

Il cocktail contiene whisky del Wyoming, zucchero di canna demerara e bitter all'arancia. E' servito anche con una Coca Diet (la bevanda preferita del tycoon) e mini hamburger di manzo. In menu ci sono pure il Rose Garden e il The Flotus (acronimo di First Lady degli Stati Uniti d'America), tra i 25 e i 29 dollari.

Ma le bevande non sono il solo omaggio all'ex inquilino della Casa Bianca: alle pareti del bar sono infatti appese foto della presidenza Trump, incluso uno scatto in cui si trova nella Situation Room mentre osserva il raid in cui le forze statunitensi hanno ucciso il leader dell'Isis Abu Bakr al-Baghdadi.

Il locale nella Trump Tower comunque non è l'unico dedicato a un ex presidente: a Little Rock in Arkansas, infatti, c'è un ristorante chiamato 42 Bar and Table all'interno del Clinton Presidential Center. Secondo un portavoce di Bill Clinton, tuttavia, il ricavato andrebbe a beneficio della Clinton Foundation, che gestisce il locale, e non ci sono cocktail a tema. (ANSA).