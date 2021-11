Usa: mancano gli alberi di Natale veri ma anche quelli finti

(ANSA) - NEW YORK, 23 NOV - Un Natale senza albero. E' la prospettiva per molti americani a causa della carenza di abeti e del caro prezzi causati da diversi fattori nel periodo post pandemia. Tra questi il lungo periodo di siccità che non ha lasciato tregua a molti stati americani, inoltre l'anno scorso sono stati tagliati molti più alberi giovani a causa dell'aumento della domanda e non c'è stato il tempo necessario per farne crescere altri.

La mancanza di alberi di Natale interessa anche quelli finti, per i ritardi che si sono accumulati ad ogni livello della catena di distribuzione, che comporteranno sui consumatori rincari tra il 10% ed il 30%. (ANSA).