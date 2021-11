Usa: Meghan Markle ospite a sorpresa da Ellen DeGeneres

(ANSA) - NEW YORK, 17 NOV - Meghan Markle ospite a sorpresa del salotto di Ellen DeGeneres. Per la duchessa di Sussex si tratta della prima apparizione all'Ellen DeGeneres Show. Tra le altre cose, Meghan ha parlato del suo passato da attrice e l'intervista andrà in onda il 18 novembre.

"Hai detto - chiede la DeGeneres rivolgendosi alla Markle - che il tuo ultimo talk show del mattino è stato circa 10 anni fa ma tu venivi qui spesso per le audizioni".

"Assolutamente - ha risposto Meghan -. Parcheggiavo di solito al cancello 3 e poi mi precipitavo e le guardie della sicurezza mi auguravano sempre in bocca al lupo. E' stato molto diverso arrivare qui oggi in auto". Meghan ha anche ricordato che guidava una vecchia Ford Explorer Sport che aveva uno sportello che non si apriva dal lato guidatore e per uscire doveva passare per il portabagagli.

Il New York Post scrive che Meghan e Harry non si recheranno nel Regno Unito per le feste di Natale anche se Buckingham Palace ha mandato loro un invito. Si tratta del primo Natale della Regina Elisabetta senza il marito, il principe Filippo, morto lo scorso aprile. (ANSA).