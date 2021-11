Salgono a 9 le vittime nella calca al concerto in Texas

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Salgono a 9 le vittime della calca all'evento musicale Astroworld Festival di Houston, in Texas, avvenuto sabato scorso. Lo riferisce la Bbc online.

La studentessa universitaria Bharti Shahani, 22 anni, stava partecipando al suo primo festival musicale con la sua famiglia quando è rimasta gravemente ferita, decedendo in ospedale quasi una settimana dopo. Le vittime erano tutti ragazzi di età compresa tra i 14 e i 27 anni rimasti schiacciati contro il palcoscenico dalla calca che premeva alle loro spalle.

Almeno un centinaio i feriti nella calca: tra loro un bambino di 9 anni che resta in coma farmacologico a causa di un grave trauma cerebrale. La tragedia ha avuto inizio mentre si stava esibendo il popolarissimo rapper Travis Scott, che ha più volte interrotto la sua performance per chiedere ai soccorritori di intervenire, fino a che lo spettacolo è stato sospeso. Nei confronti di Scott, un altro collega rapper Drake e gli organizzatori dell'evento musicale Scott, sono state avviate una serie di denunce. (ANSA).