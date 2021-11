Usa: salumi e formaggi dop per settimana cucina italiana a Ny

(ANSA) - NEW YORK, 11 NOV - Salumi e formaggi Dop per promuovere il gusto italiano nel mondo. E' il tema della sesta edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo che quest'anno prenderà il via il 15 novembre. Si tratta di un'iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) sviluppata per promuovere le tradizioni culinarie italiane e la conoscenza enogastronomica come tratto distintivo dell'identità e della cultura italiana, quindi una vetrina per l'Italia e il gusto italiano nel mondo.

La settimana della cucina Italiana nel mondo negli Stati Unitivede il coinvolgimento dell'Istituto per il Commercio Estero (Ice) e otto ristoranti da un capo all'altro del paese concentrati in città come New York, Chicago, Miami, Los Angeles, Houston e Washington DC.

A New York l'iniziativa è promossa in collaborazione con il Gruppo Italiano che mette insieme centinaia di addetti del settore della ristorazione nella Grande Mela e sarà lanciata dal ristorante Il Gattopardo, da dove interverranno anche il console generale d'Italia a New York Fabrizio Di Michele e il direttore dell'Ice nord America Antonino Laspina. "Sulla costa est - ha detto all'ANSA Gianfranco Sorrentino, presidente del Gruppo Italiano - aderiscono all'iniziativa tre ristoranti a New York, ossia Il Gattopardo, Ribalta e Norma, e uno a Washington DC, Cafe' Milano. Tutti proporranno delle variazioni a tema sul loro menu' in modo da promuovere I nostri salumi e formaggi. Il nostro scopo è anche di sensibilizzare sulle difficoltà dei piccoli produttori italiani ad esportare I loro prodotti negli Stati Uniti".

"I ristoranti partecipanti - ha sottolineato Laspina - proporranno un "Tagliere di Salumi e Formaggi", rappresentando un tratto distintivo dell'identità e della cultura italiana. La Settimana della Cucina Italiana fa parte del progetto The Extraordinary Italian Taste guidato dall'ITA che mira a promuovere l'eccellenza italiana e la qualità dei prodotti autentici italiani educando gli amanti del cibo a identificare e apprezzare le autentiche specialità Made in Italy in tutto il mondo".

Altri eventi sono previsti anche all'Istituto Italiano di Cultura-Consolato Generale d'Italia di New York in collaborazione con l'Accademia Italiana della Cucina, lo IACE, la Scuola d'Italia, l'ISSNAF, l'Associazione Pancrazio (Roma), il tema 'Le mani in pasta -La dieta mediterranea a scuola: educare alla sostenibilità'. (ANSA).