Usa:assalto Capitol, prima condanna per violenza, 41 mesi

(ANSA) - WASHINGTON, 10 NOV - Scott Fairlamb, proprietario di una palestra in New Jersey ed ex combattente di arti marziali miste, e' stato condannato a 41 mesi di prigione per aver colpito un poliziotto nell'assalto al Congresso del 6 gennaio, diventando cosi' il primo assalitore condannato per violenza contro le forze dell'ordine in quell'attacco. Lo riferisce la Cnn. (ANSA).