Virgin Galactic: venduti 100 biglietti spazio a 450.000 dlr

(ANSA) - NEW YORK, 08 NOV - Virgin Galactic ha venduto 100 biglietti per lo spazio a 450.000 dollari l'uno. "La domanda per i viaggi nello spazio è alta e vendiamo biglietti più rapidamente delle aspettative", afferma Virgin Galactic, che ha chiuso il terzo trimestre con perdite in calo a 48 milioni di dollari dai 92 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso.

