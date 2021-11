Usa: Kamala Harris peggio di Cheney, solo 28% la promuove

(ANSA) - NEW YORK, 08 NOV - Kamala Harris in caduta libera: solo il 28% degli americani promuove il suo lavoro da vicepresidente, a fronte di un 51% che la boccia e un 21% di indecisi. E' quanto emerge da un sondaggio di Usa Today/Suffolk.

Harris fa peggio di Dick Cheney, il vicepresidente meno popolare della storia americana che toccò il minimo del 30% dei consensi verso la fine del secondo mandato di George W. Bush. La vicepresidente fa peggio anche di Joe Biden, promosso solo dal 38% degli americani. Il 46% degli intervistati ritiene che il lavoro svolto finora da Biden è peggiore delle attese, e il 64% ritiene che non dovrebbe candidarsi nel 2024. (ANSA).