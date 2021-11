Covid: Usa riaprono i confini, code auto da Messico e Canada

(ANSA) - NEW YORK, 08 NOV - Lunghe code di auto si sono formate dal Messico e dal Canada per entrare in Usa, dopo la riapertura delle frontiere rimaste chiuse da marzo 2020 a causa della pandemia. Secondo quanto scrivono i media americani, le code sono particolarmente significative soprattutto dal Messico e l'attesa per attraversare il confine è di almeno quattro ore.

