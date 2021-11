Usa: Camera vota oggi sull'agenda economica di Biden

(ANSA) - NEW YORK, 04 NOV - La Camera americana voterà nella giornata di venerdì le misure al centro dell'agenda economica di Joe Biden. Lo riportano i media americani citando alcune fonti, secondo le quali i deputati voteranno prima il pacchetto Build Back Better Act e poi il piano per le infrastrutture, già approvato dal Senato nei mesi scorsi. (ANSA).