Usa: governatore dem New Jersey rieletto di un soffio

(ANSA) - WASHINGTON, 04 NOV - Il governatore uscente del New Jersey, Phil Murphy, è stato rieletto con un risicatissimo margine di scarto (50% a 49%) nella gara con il repubblicano Jack Ciattarelli, diventando il primo democratico a vincere un secondo mandato in questo Stato negli ultimi 44 anni ed evitando una "Caporetto" per il partito dopo la sconfitta in Virginia. Lo riferiscono i media Usa. (ANSA).