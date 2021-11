Epstein: legale Maxwell, detenzione come in 'Silenzio Innocenti'

(ANSA) - WASHINGTON, 04 NOV - L'avvocato difensore della britannica Ghislaine Maxwell ha presentato una nuova richiesta di rilascio su cauzione tornando ad evocare il film 'Il Silenzio degli innocenti' - in cui Anthony Hopkins interpreta un serial killer detenuto - per descrivere le condizioni di detenzione della sua assistita, accusata di aver procurato adolescenti per il defunto finanziere Jeffrey Epstein.

Secondo il legale Bobby Sternheim, la donna è soggetta ad una sorveglianza invasiva in carcere che "rivaleggia con le scene dell'incarcerazione del dr. Hannibal Lecter", protagonista appunto della pellicola.

"Le condizioni di detenzione di Maxwell negli ultimi 16 mesi continuano ad essere reprensibilmente e totalmente inappropriate per una donna vicina ai 60 anni senza precedenti criminali o storia di violenza", scrive l'avvocato, denunciando che la donna è stata soggetta ad abusi fisici ed emotivi da parte degli agenti carcerari, a condizioni di vita carenti e antigieniche, ad una nutrizione insufficiente, alle difficoltà di esaminare milioni di documenti legali contro di lei e a deprivazione del sonno". Il processo comincerà il 29 novembre. Epstein si è suicidato in cella in attesa del dibattimento. (ANSA).