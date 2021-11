Epstein: processo Ny al principe Andrea forse nel 2022

(ANSA) - WASHINGTON, 03 NOV - Il principe Andrea d'Inghilterra, coinvolto nello scandalo Epstein, potrebbe finire sotto processo tra settembre e dicembre del prossimo anno. Lo ha detto il giudice federale di Manhattan che si occupa della causa civile intentata da una donna, Virginia Giuffre, contro il reale britannico, accusandolo di aver abusato sessualmente di lei quando era minorenne. Giorni fa il giudice aveva fissato al prossimo 14 luglio la scadenza per presentare la deposizione giurata del principe Andrea in merito alle accuse di violenza depositate in un tribunale degli Stati Uniti. (ANSA).