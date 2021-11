Biden, 'dagli Usa non solo parole sul clima, daremo l'esempio'

(ANSA) - WASHINGTON, 01 NOV - "Gli Usa daranno l'esempio, per dimostrare che non si tratta solo di parole ma di azioni": lo ha detto Joe Biden intervenendo alla Cop 26. "La nostra strategia prevede emissioni zero entro il 2050", ha aggiunto, "e vogliamo aiutare tutti i Paesi del mondo. Vogliamo quadruplicare il nostro sostegno finanziario verso i Paesi in via di sviluppo. Si tratta di un sforzo enorme". (ANSA).