Biden,non possiamo tornare a 'business as usual' su supply chain

(ANSA) - WASHINGTON, 31 OTT - Joe Biden ha invitato 14 Paesi del G20 invitati ad una sua iniziativa ad intervenire per risolvere le strozzature della catena di fornitura rendendola "diversificata", "sicura" e "trasparente" e ha annunciato che il segretario di stato Antony Blinken presiedera' all'inizio del prossimo anno un summit per riunire le parti chiave coinvolte e tracciare una via da seguire. Lo rende noto la Casa Bianca.

"Ora che abbiamo visto quanto vulnerabili possono essere queste linee del commercio globale, non possiamo tornare al 'business as usual'", ha ammonito, svelando alcune nuove misure da lui intraprese. Tra queste lo stanziamento di ulteriori fondi per aiutare i partner americani a ridurre la congestione nei porti, anche snellendo la burocrazia. (ANSA).