Usa: seguito per 80 km e ucciso a casa dopo vincita a casinò

(ANSA) - WASHINGTON, 30 OTT - Un ricco dirigente farmaceutico che stava tornando a casa dopo una vincita al casinò è stato seguito in auto per 80 km dalla Pennsylvania al New Jersey e ucciso in un tentativo di rapina mentre sua moglie e sua figlia dormivano. La vittima è Sree Ranga Aravapalli, 54 anni, che aveva ritirato una vincita di circa 10 mila dollari al Parx Casino di Bensalem. Una somma che ha attirato l'attenzione del 27/enne Jekai Reid-John, arrestato poi con l'accusa di averlo seguito e di avergli sparato mentre parcheggiava la vettura nella sua residenza. (ANSA).