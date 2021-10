G20: 'Biden chiederà più equilibrio in mercato energia'

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Il presidente Usa Joe Biden intende sollevare oggi al G20 di Roma lo squilibrio a breve termine della fornitura e della domanda nel mercato globale dell'energia e sottolineare l'importanza di trovare maggiore equilibrio e stabilità', sia nel mercato del petrolio che in quello del gas.

Lo ha detto un alto dirigente dell'amministrazione Usa in una press call, precisando che non sarà chiamata in causa l'Opec.

"Ma abbiamo una voce e intendiamo usarla su una questione che ha conseguenze sull'economia globale come i prezzi dell'energia", ha aggiunto. (ANSA).