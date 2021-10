Biden, Papa Francesco stella polare nel mondo

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "È stato un onore incontrare di nuovo Papa Francesco ieri in Vaticano. La sua compassione e la sua difesa per i poveri e coloro che soffrono la fame, i conflitti e la persecuzione è una stella polare per il mondo. Che il suo esempio sia con noi nella vita di tutti i giorni". Lo scrive il presidente degli Stati Uniti Joe Biden su Twitter a proposito del suo incontro con il Papa ieri in Vaticano. (ANSA).