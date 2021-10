Usa, Erdogan e Biden si incontreranno a Glasgow

(ANSA) - ISTANBUL, 29 OTT - Il presidente americano Joe Biden incontrerà il capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan a margine della conferenza dell'Onu sul Clima in programma dal 31 ottobre al 12 novembre a Glasgow. Lo ha confermato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan. "Mi aspetto che [Biden] incontri il presidente della Turchia a Glasgow. Non ho la conferma ma credo che al momento questa sia la previsione" ha detto Sullivan ai giornalisti sull'Air Force One.

Erdogan e Biden si erano visti l'ultima volta - la prima dall'elezione del presidente americano - a Bruxelles lo scorso giugno a margine di un vertice Nato. Da allora, il presidente turco aveva manifestato l'intenzione di incontrare Biden in occasione di altri summit internazionali senza però ottenere risultati.

"I nostri rapporti non sono iniziati bene" aveva detto Erdogan recentemente commentando le relazioni con il presidente americano. Il presidente turco ha già fatto sapere che a Glasgow vuole discutere con Biden della cooperazione militare sui caccia F-35 da cui Ankara è stata esclusa per aver acquistato missili S-400 dalla Russia nel 2019. Il 23 settembre gli Usa hanno ufficializzato l'uscita della Turchia dal programma.

Erdogan ha già affermato che vuole un risarcimento dagli Usa per i soldi già spesi da Ankara (1.4 miliardi di dollari) per gli F-35. Il presidente turco ha detto che la cifra potrebbe essere utilizzata per acquistare dagli Usa 40 caccia F-16 ed equipaggiamento militare. (ANSA).