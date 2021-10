Sudan: Guterres esorta moderazione con manifestanti

(ANSA) - NEW YORK, 29 OTT - "Esorto i militari in Sudan a mostrare moderazione e a non provocare altre vittime. Le persone devono poter manifestare pacificamente e questo è essenziale".

Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in seguito degli scontri tra le forze di sicurezza e i manifestanti negli ultimi giorni, che hanno causato almeno 8 morti e 170 feriti.

"Voglio ribadire la mia ferma condanna del colpo di stato e la necessità di ristabilire il sistema di transizione che era in atto", ha proseguito, a margine del vertice G20. (ANSA).