Ex governatore Ny Cuomo rischia fino a un anno di carcere

(ANSA) - NEW YORK, 29 OTT - L'ex governatore di New York Andrew Cuomo rischia fino a un anno di carcere e fino a tre anni di liberta' vigilata se verrà condannato per crimini sessuali.

Lo riportano alcuni media Usa, tra cui il New York Times. Il tribunale della città di Albany ha emesso una convocazione per Cuomo il pomeriggio del 17 novembre. Il suo avvocato Rita Glavin ha affermato che "il governatore Cuomo non ha mai aggredito nessuno e le motivazioni dello sceriffo Craig Apple", il cui investigatore ha firmato la denuncia penale, "sono palesemente improprie". (ANSA).