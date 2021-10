Usa: 3 scuole Ny vietano costumi Squid Game per Halloween

(ANSA) - NEW YORK, 27 OTT - I costumi della seguitissima serie di Netflix Squid Game saranno probabilmente tra i piu' popolari per la festa di Halloween, ma non nelle scuole elementari nel distretto di Fayetteville-Manlius, nello stato di New York. Tre presidi hanno infatti inviato una email ai genitori degli alunni, dicendo che gli abiti rossi e le maschere nere sono vietati a causa del "messaggio violento" della serie sudcoreana. La restrizione è arrivata dopo che i presidi delle scuole nell'area di Syracuse hanno spiegato che gli studenti stavano giocando a una versione del gioco di sopravvivenza che ha causato tantissime polemiche. "A causa delle preoccupazioni sulla potenziale natura violenta del gioco è inappropriato", si legge nella lettera inviata ai genitori della Mott Road Elementary School, riportata dal New York Post: "E anche un costume di Halloween ispirato a questa serie non soddisfa le nostre linee guida".

Squid Game (letteralmente 'il gioco del calamaro') narra la storia di un gruppo di persone che rischiano la vita in un mortale gioco di sopravvivenza per vincere il montepremi di 45,6 miliardi di won, pari a circa 33 milioni di euro. Dopo il debutto a settembre su Netflix, circa 111 milioni di spettatori hanno seguito le puntate, rendendola la serie più popolare di sempre sulla piattaforma, ma scatenando anche tantissime polemiche per la sua natura violenta. (ANSA).