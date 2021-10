Turchia: Flake è il nuovo ambasciatore Usa ad Ankara

(ANSA) - ISTANBUL, 27 OTT - La nomina di Jeffry Lane Flake ad ambasciatore degli Usa in Turchia è stata approvata dal Senato.

Ex senatore repubblicano dell'Arizona di 58 anni, Flake è noto per essere stato critico nei confronti dell'ex presidente Donald Trump e la sua nomina è stata formalmente annunciata dall'amministrazione guidata da Joe Biden a metà luglio. Già prima di avere la conferma dell'incarico, il nuovo ambasciatore aveva espresso opinioni critiche nei confronti di Ankara. "Sono preoccupato per le ricadute riguardo alla libertà di espressione in Turchia" ha dichiarato durante l'audizione per la sua nomina dove ha anche fatto sapere che sostiene la scelta dell'amministrazione Biden sul riconoscimento del massacro degli armeni durante l'impero Ottomano come "genocidio", definizione storicamente osteggiata da Ankara.

La nomina di Jeff Flake arriva a pochi giorni dalla crisi dei diplomatici che aveva visto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ordinare l'espulsione, salvo poi tornare sui suoi passi, di 10 ambasciatori occidentali, tra cui anche l'attuale capo missione americano David Satterfield, per un appello che chiedeva la scarcerazione di un dissidente politico. (ANSA).