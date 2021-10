Usa: consenso Biden ai minimi, ora è al 43,4%

(ANSA) - NEW YORK, 25 OTT - Il gradimento nei confronti del presidente Joe Biden cala ancora. Secondo una media dei principali sondaggi americani realizzata da FiveThirtyEight il consenso nei confronti del suo operato è al 43,4% mentre oltre un 50% della popolazione lo disapprova.

La fiducia degli americani nel loro presidente ha cominciato a calare dallo scorso luglio, ossia da quando ha cominciato a diffondersi la variante delta e il paese è piombato in una nuova ondata di contagi Covid.

Un ulteriore tonfo si è avuto in agosto con il ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan il cui risultato è stata la presa del paese da parte dei Talebani, oltre che la morte di 13 americani in un attentato kamikaze. Il nuovo scoglio per il presidente è ora l'approvazione della sua maxi agenda economica, ancora in stallo al Congresso. (ANSA).