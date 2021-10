Media, nuovo cyber attacco russo in Usa

WASHINGTON - La Russia sfida nuovamente gli Usa con un nuovo e ampio cyber attacco contro network di computer governativi, aziendali e di think tank, pochi mesi dopo il vertice tra Joe Biden e Vladimir Putin e le sanzioni americane contro Mosca per una serie di operazioni analoghe che hanno colpito anche altri Paesi. Lo hanno reso noto i dirigenti di Microsoft ed esperti di cyber sicurezza, come riportano i media Usa, secondo cui dietro ci sarebbe l'Svr, i servizi segreti russi per l'estero, gli stessi che hackerarono il partito dem nelle elezioni del 2016.