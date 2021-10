Usa:killer liceo Parkland si dichiara colpevole,chiede scusa

(ANSA) - NEW YORK, 20 OTT - Nikolas Cruz, il killer del liceo di Parkland, in Florida, che nel 2018 ha ucciso 17 studenti e membri dello staff, si è dichiarato colpevole e ha detto di essere "molto dispiaciuto" per quello che ha fatto. Il 23enne si è dichiarato colpevole di 17 capi di imputazione per omicidio di primo grado e 17 per tentato omicidio (per coloro che sono stati feriti) per il massacro alla Marjory Stoneman Douglas High School (la sua ex scuola) nel giorno di San Valentino.

Un processo penale ora determinerà se il giovane verrà condannato all'ergastolo senza condizionale o alla pena di morte (che verrà chiesta dai pubblici ministeri). "Sono molto dispiaciuto per quello che ho fatto e devo conviverci ogni giorno", ha detto scusandosi con i parenti delle vittime, alcuni dei quali erano presenti in aula: "Se dovessi avere una seconda possibilità, farei tutto ciò che è in mio potere per cercare di aiutare gli altri". (ANSA).