Iran, colloqui sul nucleare non legati a scambio prigionieri

(ANSA) - ISTANBUL, 19 OTT - "Riteniamo che la questione dei prigionieri sia di natura umanitaria e non vogliamo che questo problema sia legato ai colloqui sul nucleare", lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian al Segretario Generale dell'Onu Antonio Guterres in una conversazione telefonica, come riporta l'agenzia Isna. Durante la telefonata, Amirabdollahian ha invitato Guterres a visitare l'Iran.

Dopo il ritiro degli Usa nel 2018, durante l'estate sia Washington che Teheran hanno manifestato l'intenzione di riaprire il negoziato sul nucleare iraniano inaugurato a Vienna nel 2015.

Usa e Iran sono da tempo in contatto per il rilascio di prigionieri, tra cui cittadini iraniani con doppia cittadinanza, compresa quella americana, che si trovano in carcere in Iran con l'accusa di spionaggio e iraniani imprigionati negli Usa.

