Corea del Nord: Kim, Usa causa principale delle tensioni

(ANSA) - SEOUL, 12 OTT - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha accusato gli Stati Uniti delle tensioni nella penisola. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale coreana.

"Gli Stati Uniti sono la causa principale dell'instabilità - ha detto Kim - e nonostante le smentite e gli appelli di Washington al dialogo, non ci sono le basi per credere che non siano ostili". (ANSA).