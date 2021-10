Biden, Trump consegni le carte sull' assalto al Capitol

(ANSA) - WASHINGTON, 08 OTT - Joe Biden ha formalmente bloccato il tentativo di Donald Trump di trattenere i documenti richiesti da una commissione del Congresso che sta indagando sull'assalto del 6 gennaio al Capitol da parte dei suoi fan. La Casa Bianca ha informato gli Archivi nazionali che non eserciterà il privilegio esecutivo per conto dell'ex presidente, spianando la strada all'acquisizione delle carte. Lo riportano i media Usa.

La decisione è stata confermata dalla portavoce della Casa Bianca Jen Psaki: "ciò che la commissione sta indagando non è la normale attività del governo... ma un giorno buio della nostra democrazia: anche il contesto è importante", ha spiegato.

Trump ha chiesto al suo ex stratega Steve Bannon e ad altri tre ex collaboratori di ignorare le citazioni della commissione parlamentare, sostenendo che il materiale richiesto è coperto dal privilegio esecutivo. Ma solo una persona ancora in carica può invocarlo. (ANSA).