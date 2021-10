Usa: Mosca, 'emotiva' ipotesi cacciare 300 diplomatici russi

(ANSA) - MOSCA, 06 OTT - "Per espellere così tanti diplomatici dovremmo prima averne di così tanti. Si tratta ancora una volta solo di una sorta di richieste emotive. Sembra che queste persone non sappiano quanti diplomatici russi lavorano lì". Lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ripreso dall'agenzia Interfax, commentando la notizia della richiesta dei leader dem e repubblicani delle commissioni Esteri e Intelligence del Senato Usa di espellere 300 diplomatici russi dal Paese se il Cremlino non concederà altri visti per i diplomatici americani a Mosca. (ANSA).