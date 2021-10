Senza foto delle nozze di 77 anni fa, coppia si risposa

Oltre tre quarti di secolo per avere una foto del loro matrimonio. E' quanto ha atteso una coppia in Iowa la quale si era sposata in gran fretta nel 1944 senza il tempo di organizzare una vera e propria cerimonia. E' la storia di Royce e Frankie King, rispettivamente 98 e 97 anni, i quali sono riusciti a coronare un sogno dopo 77 anni risposandosi e con una cerimonia organizzata nella struttura dove sono ospitati e questa volta con tanto di fotografo ad immortalarli mentre si ripromettono amore eterno. Le nozze sono state celebrate in stile anni '40. Lei indossava un vestito vintage mentre lui l'uniforme militare. Frankie infatti è un tenente colonnello in pensione dell'Aeronautica.

Come raccontato dalla loro figlia Sue Bilodeau, i suoi genitori ebbero solo un preavviso di due giorni per celebrare le nozze approfittando di una breve licenza di Frankie prima di ritornare in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. Non ci fu il tempo quindi neanche di chiamare un fotografo. Un dettaglio finora passato inosservato ma quando la struttura per anziani in Iowa ha chiesto delle foto per organizzare una festa per l'anniversario di matrimonio ci si è resi conto della mancanza. Da lì l'idea di fare loro una sorpresa.