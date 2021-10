Nobel: Patapoutian ringrazia Usa per averlo sostenuto

(ANSA) - NEW YORK, 04 OTT - "Una giornata in cui essere riconoscente". Sono le prime parole del neo premio Nobel Ardem Patapoutian il quale assieme a David Julius ha ricevuto il riconoscimento per la scoperta dei recettori alla base del tatto e dei meccanisimi che regolano la percezione del freddo e del caldo.

In un post su Twitter, Patapoutian, di origini armeno-libanesi, ringrazia gli Stati Uniti, il paese che gli ha dato la possibilità di studiare e condurre ricerche. Un ringraziamento è andato anche a tutti coloro che hanno lavorato con lui alla ricerca.

Sempre su Twitter c'è una foto del biologo seduto su di un letto con il figlio Luca e con un computer sulle gambe mentre seguono in remoto la conferenza stampa successiva all'annuncio dei premi. "Grazie @NancyAHong - scrive Patapoutian - per aver catturato un momento così toccante". Nessun commento ancora invece da parte di Julius. Tuttavia una foto su Twitter lo ritrae felice con la moglie mentre bevono una tazza di caffe' dopo aver ricevuto la notizia. Julius è newyorkese di nascita tuttavia la sua famiglia è di origini ebrei emigrata negli Stati Uniti. (ANSA).